Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

HERDORF – Versuchter Einbruch in Garage in Herdorf

In der Nacht zwischen Samstag, den 07. und Sonntag, den 08. September 2024, versuchte ein Unbekannter in eine Garage in der Waldstraße in Herdorf einzubrechen. Die angegangene Tür hielt dem Einbruchsversuch mit mehreren Hebelansätzen stand. Vermutlich durch den bellenden Hund der Nachbarschaft ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Täter montierte zuvor eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder ab und entwendete sie. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei