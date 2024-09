Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfallflucht auf der L 280 bei Niederfischbach

Die Polizei Betzdorf wurde am Samstagabend, 07. September 2024, um 20:18 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der L 280 (Ortumgehung von Niederfischbach) in Kenntnis gesetzt. Dort sollten fünf bis sechs Fahrzeuge auf der Fahrbahn stehen. Offenbar sei man gerade dabei das Unfallfahrzeug abzutransportieren. Beim Eintreffen der Polizei waren keine Fahrzeuge mehr vor Ort. Aufgrund der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass ein PKW aus Oberasdorf kommend, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. An dem Fahrzeug und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Fahndung konnten schließlich der PKW und der verantwortliche Fahrer angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. Quelle: Polizei