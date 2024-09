Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

KIRCHEIB – Sachbeschädigung an Pkw in Kircheib

In der Zeit zwischen Samstag, 07. September 2024, ab 17.30 Uhr, und Sonntag, 08. September 2024, bis 13.30 Uhr, kam es in Kircheib, in der Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite eines abgestellten BMW. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei