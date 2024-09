Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Verkehrsunfallflucht auf der L 252 bei Wiedmühle

Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 252 zwischen Wiedmühle und Wölsreeg ein Verkehrsunfall. Der Geschädigte gab an, dass im Verlauf einer Linkskurve ein „kleiner dunkler PKW“ auf der Gegenfahrspur mittig auf der Fahrbahn stand. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Fahrer ausweichen und geriet in den Seitengraben. Dabei erlitten der Fahrer und sein dreijähriges Kind leichte Verletzungen. Der Fahrzeugführer des „kleinen dunklen PKW“ entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Den Angaben des Geschädigten zufolge war der Verkehrsfluss aufgrund des verkehrsbehindernd stehenden PKW im Gegenverkehr stockend. Zeugen der Verkehrssituation / des Verkehrsunfalls werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei