Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

LEUTESDORF – Leutesdorfer feiern Lea Jeromin und Florian Meickmann

Leutesdorf hat neue Weinhoheiten. Pünktlich zum traditionellen Weinfest wurden Lea Jeromin und Florian Meickmann zu neuen Majestäten ernannt. Die beiden Leutesdorfer wurden am Samstag zu Weinkönigin und Bacchus gekürt und vertreten den Weinort ein Jahr lang mit den Weinprinzessinnen Madelaine Labonte und Chantal Ulff sowie den erfahrenen Bacchus-Gehilfen Martin Heinz und Nina Meickmann.

Im Zug am Sonntag begleitet von drei Musikvereinen, Schulkindern, Winzertöchtern im Dirndl und den passenden Herrn mit Winzerhemd und Schürze winkten sie vom Wagen. Wie immer säumten hunderte von Gästen aus nah und fern mit leeren Gläsern den Zugweg. Die Gläser wurden dann von den Zugteilnehmern mit verschiedensten Weinsorten aus den ansässigen Weingütern gefüllt. Bei strahlendem Sonnenschein brauchte am Straßenrand niemand Durst leiden. Der bunte Lindwurm zog durch die engen Gassen von Leutesdorf bis zum Weindorf am Rheinufer, wo noch bis Montag gefeiert wird. (mabe) Fotos: Marlies Becker