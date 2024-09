Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

UNKEL – CDU Mitgliederversammlung – CDU-Ortsverband Unkel wählt neuen Vorstand

Der CDU-Ortsverband Unkel hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung am Donnerstag einen neuen Vorstand gewählt. Damit haben die vielen anwesenden Mitglieder des Ortsverbands die Weichen für die Zukunft gestellt und eine Mischung aus neuen und bewährten Kräften in die Führungspositionen gewählt.

Knut von Wülfing wurde als neuer Vorsitzender des Ortsverbands gewählt. Als Beigeordneter der Stadt Unkel ist von Wülfing bereits tief in die kommunale Politik eingebunden und bringt umfangreiche Erfahrung in seine neue Rolle ein. Er übernimmt das Amt von Wolfgang von Keitz, der nicht wieder antrat, mit dem Ziel, den CDU-Ortsverband in Unkel weiterhin stark zu positionieren und sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden Christian Efferoth und Ewald Buslei gewählt. Beide werden den neuen Vorsitzenden tatkräftig unterstützen und ihre langjährige Erfahrung in der kommunalen politischen Arbeit einbringen. Die Position der Schatzmeisterin bleibt in bewährten Händen: Nadine Bierwirth wurde in ihrem Amt bestätigt und wird weiterhin für die solide Finanzführung des Ortsverbands verantwortlich sein. Auch Iris Weber wurde als Mitgliederbeauftragte wiedergewählt und wird sich weiterhin mit großem Engagement um die Belange der Mitglieder kümmern.

Auch die junge Generation ist im Vorstand stärker vertreten als bisher. Das Amt des Pressesprechers übernimmt Korbinian Wester, der zukünftig für die Öffentlichkeitsarbeit des CDU-Ortsverbands zuständig sein. Ein neues Gesicht im Vorstand ist Nicolai Böyer, der in Zukunft als Schriftführer fungieren wird.

Die Beisitzer im neu gewählten Vorstand sind: Kira Walbröhl, Martin Bierwirth, Dieter Borgolte, Ralf Pointmayer, Wilfried Euskirchen, Sascha Mühlhöfer, Peter Müller und Christian Böyer. Der neu gewählte Vorsitzende Knut von Wülfing dankte den Mitgliedern für das Vertrauen und betonte die Wichtigkeit der anstehenden Aufgaben: „Wir stehen in Unkel vor großen Herausforderungen. Gemeinsam mit dem neuen Vorstand, unserem Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff und den Mitgliedern der CDU Unkel werde ich mich dafür einsetzen, dass unsere Stadt zukunftsfähig bleibt und wir als Team eine bürgernahe Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt machen.“

Der CDU-Ortsverband Unkel freut sich auf eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit im neuen Vorstand und sieht den kommenden Aufgaben optimistisch entgegen.