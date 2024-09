Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

WISSEN – Solarenergie als Schlüssel zur Armutsbekämpfung in Sir Lanka – Infotreffen für den 55. Jahrmarkt Wissen

Bei einem Infotreffen stellte Claudia Ebinger von Don Bosco Mondo e.V. das Energieprojekt für das Don Bosco Zentrum in Nochchiyagama, Sri Lanka, vor.

Am 4. September 2024 besuchte Claudia Ebinger, Projektreferentin von Don Bosco Mondo e.V. aus Bonn, das Infotreffen für den 55. Jahrmarkt Wissen im katholischen Pfarrheim. Den ca. 40 anwesenden Helferinnen und Helfern erklärte sie anschaulich die Hintergründe und Ziele des Projektes.

Das 55. Projekt des Jahrmarkt Wissen e.V. befindet sich in Sri Lanka, Nochchiyagama. Der Verein unterstützt dort zum dritten Mal das Don Bosco Zentrum. Das Zentrum besteht aus einem Internat, einer Schule und einer Ausbildungsstätte. Das Zentrum in Nochchiyagama richtet sich an bedürftige Kinder und Jugendliche, deren Eltern hauptsächlich von der Landwirtschaft leben und nur ein geringes Einkommen haben. Trotz des Wachstums des Zentrums in den letzten Jahren, sehen sich die Salesianer mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert.

Seit der Wirtschaftskrise 2019, der Staatspleite im Frühjahr 2022 und einer Mehrwertsteuererhöhung im Januar 2024 sind insbesondere die einfachen Leute von der Inflation und den enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten (Lebensmittel, Treibstoff, Energiepreise) betroffen. Um dauerhaft Geld für den laufenden Betrieb und zur Unterstützung der Schüler und Auszubildenden mit Stipendien zu erhalten, plant das Zentrum jetzt die Errichtung einer Solaranlage. Die Anlage soll den gesamten Energiebedarf des Zentrums decken, während überschüssiger Strom ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet wird.

Ein jährlicher Überschuss von etwa 11.400 € soll erzielt werden, der zur Finanzierung des laufenden Betriebs beiträgt. Außerdem wird die Ausbildung für 40 angehende Elektrotechniker um das Thema Solarenergie erweitert. Für die Installation der 100 kWp starken Solaranlage, die Ausstattung eines Solar-Klassenraums und die Bezahlung eines Ausbilders hat Don Bosco Mondo e.V. aus Bonn eine Förderung in Höhe von 80.675 € bei Jahrmarkt Wissen e.V. beantragt.

Wie Claudia Ebinger verdeutlichte, trägt das Projekt nicht nur zur Bildung der Auszubildenden und zur finanziellen Unterstützung des Zentrums bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Umweltschutzes, indem es saubere Energie nutzt und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen senkt.

Das neue Plakat für den 55. Jahrmarkt Wissen, dessen zentrales Motiv die Sonne ist, wurde von Peter Stangier vorgestellt, dem Sohn der Künstlerin Mia Geimer-Stangier. Die Sonne stellt in diesem Jahr das zentrale Element des Plakats dar und symbolisiert Licht, Leben, Energie, Wachstum, Fruchtbarkeit und Wissen. So verdeutlicht sie die wichtigsten Ziele des Projekts: Energie und Bildung.

Anschließend gab der Vereinsvorsitzende Johannes Bender einen Überblick über die Vorbereitungen für den Markt am 5. und 6. Oktober 2024 und einige Neuerungen. Auch wenn in diesem Jahr keine Pizza und keine Falafeln angeboten werden, dürfen sich die Besucher wieder auf frischen Zwiebelkuchen und Federweißer freuen. Auch wieder mit auf dem Markt ist die Wurfbude ergänzt durch eine neue Dartbude.

Ein weiterer zentraler Teil der Infoveranstaltung war die Vorstellung des Sicherheitskonzepts durch Thomas Hendriks, stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. Zum Abschluss der Informationsveranstaltung wurde der diesjährige Informationsfilm zum Projekt in Sri Lanka gezeigt.

Neue und interessierte Helfer sind im Team immer willkommen und können sich gerne über die E-Mail-Adresse: team@jahrmarktwissen.de anmelden. Zum Abschluss der Informationsveranstaltung wurde der diesjährige Informationsfilm zum Projekt in Sri Lanka gezeigt. Neue und interessierte Helfer sind im Team immer willkommen und können sich gerne über die E-Mail-Adresse: team@jahrmarktwissen.de anmelden. Text: Julia Bender

Foto: Peter Stangier und Claudia Ebinger stellen das diesjährige Plakat vor. (Foto von Thomas Hendriks)