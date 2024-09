Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

PUDERBACH – Unfall unter Alkoholeinfluss in Puderbach

Am 07. September 2024, gegen 13:05 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Landesstraße 264 von Urbach kommend in Richtung Puderbach. Am Ortseingang wollte er im Kreisel die erste Ausfahrt auf das Gelände eines Discounters nehmen. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit kollidierte er mit einem vom Gelände kommenden Lastzug. Die aufnehmenden Beamten stellten die Alkoholwirkung fest, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Während der LKW fahrbereit blieb, musste der PKW von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach einer Blutentnahme beim Unfallverursacher erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins. Quelle: Polizei