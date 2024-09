Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

NEUWIED – Sommerspiele 2024 – das inklusive Sportfest für alle in Neuwied

Als sich am Morgen das Heimathaus füllte, waren viele der Gäste meist schon lange unterwegs, denn aus dem ganzen Land RLP waren sie angereist, um an den Spielen teilzunehmen. Die schmissige Musik aus den Lautsprechern sorgte für gute Stimmung und schon bald wurde vor der Bühne getanzt. Auch die eigens aus Mainz angereiste Staatssekretärin aus dem Sportministerium und Neuwieds Oberbürgermeister und seine beiden Kollegen aus dem Stadtvorstand tanzten eifrig mit.

Die einstündige Auftaktveranstaltung war eine große Party und im Heimathaus war mehr Stimmung als am Rosenmontag. Während der Stadtvorstand zum nächsten Pressegespräch in der Mittelstraße aufbrach, verteilten sich die Sportler auf die einzelnen Austragungsorte. Inzwischen war auch der Markt der Möglichkeiten im Raiffeisenstadion aufgebaut und auch bei der LG Rheinwied war reges Treiben.

Das beste Angebot des recht heißen Tages war in der Deichwelle, denn bei fast 30 Grad am Mittag hätte die Stadtspitze gern bei ihrem Besuch eine Badehose dabei gehabt. Zwischen Heimathaus, Deichwelle, David Röntgenschule, Rheinwied Gymnasium und dem Raiffeisenstadion pendelte ein Linienbus der Sportler und Gäste beförderte. Zwischen 17 und 18 Uhr dann die Siegerehrung bei nochmal viel Partystimmung. Für viele ein unvergesslicher Tag in der Deichstadt, die sich als hervorragender Gastgeber gezeigt hat. (mabe) Fotos: Marlies Becker