Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

WISSEN – Ein interessanter Einblick in moderne Technik – Kolpingsfamilie Wissen besucht Firma Solar Conze

Wie kommt der Strom von der Sonne in die Steckdose? Viele haben bereits eine Solaranlage an ihrem Haus oder auf Ihrem Balkon, aber wie diese Technologie im Einzelnen funktioniert, bedarf für einen großen Teil der Bevölkerung immer noch einer fachkundigen Erklärung.

Die Kolpingsfamilie Wissen hatte sich daher jetzt mit einer stattlichen Anzahl von Mitgliedern und interessierten Gästen auf den Weg zur Firma Solar Conze in Roth/Heckenhof gemacht, um dort mehr zu erfahren. Und die Hoffnung wurde nicht enttäuscht, denn mit Herrn Sascha Penner hatte das innovative Unternehmen einen hervorragenden Experten bei der Hand.

Nach einer kurzen Begrüßung stellte Herr Penner die Geschichte und das derzeitige Tätigkeitsfeld der Conze – Unternehmensgruppe vor. Neben dem klassischen und in der Region wohlbekannten Elektroinstallationsbetrieb, hat sich in den letzten Jahren der Bereich Sonnenenergie als weiteres wachsendes Geschäftsfeld etabliert.

So erhielten die Kolpingjünger einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten selbst und vor Ort Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen. Die Firma Solar Conze steht dabei als Berater, Planer und ausführendes Unternehmen für Lösungen aus einer Hand zur Verfügung. Hierbei ist man auf gutem Weg, wie auch die derzeit entstehende Betriebserweiterung am Standort Roth zeigt.

Neben seinem Vortrag beantwortete Sascha Penner auch die interessierten Fragen der Wissener Gäste.

Nach einem Betriebsrundgang bedankte sich der Vorsitzende Richard Walter bei Herrn Penner und überreichte ein kleines Präsent. Herr Penner bot an, auch zukünftig gerne für etwaige Fragen zur Verfügung zustehen. In jedem Fall trat eine von Unternehmen und Technologie beeindruckte Kolpingsfamilie die Rückfahrt nach Wissen an.