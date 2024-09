Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

BETZDORF – Eingeschlagene Fensterscheibe einer Kneipe in Betzdorf

Am 07. September 2024 gegen 02:20 Uhr wurde durch eine männliche Person ein Glaselement einer Fensterscheibe der Kneipe „Zur Linde“ in Betzdorf eingeschlagen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Moschee und wurde noch kurzzeitig von einem Kneipengast verfolgt. Kurz darauf verlor sich jedoch die Spur und der Täter konnte unerkannt entkommen. Wer Hinweise auf die Identität des Täters geben oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei