Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Straßenhaus feiert den 335. Jahrsfelder Markt

Traditionell in der ersten Septemberwoche startet in der Westerwaldgemeinde die Kirmes, die jüngst vom Ellinger Karnevalsclub ausgerichtet wurde, während die Marktorganisation in Händen der Ortsgemeinde liegt. Das Kirmeszelt füllte sich am Markttag schnell mit verschiedensten Festbesuchern. Neben den Eltern und Großeltern von Kindergartenkindern, die dort ihren Auftritt hatten, konnte der neue Bürgermeister Holger Drees viele geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, Handwerk, Polizei und der Bürgerschaft begrüßen.

Die musikalische Gestaltung übernahm Werner Eul als bekannter Alleinunterhalter aus dem Westerwald und das Duo „Roses of Remedy“. Nach den Begrüßungsreden, einem Dank an die Helfer und die scheidende Marktmeisterin, ergriff der Schirmherr Peter Hack aus Kurtscheid das Wort und anschließend den Hammer, um traditionell das Bierfass anzuschlagen und den Markt damit zu eröffnen.

Mit Ortsbürgermeister Holger Drees der den Jahrfelder Markt nicht nur als einen wirtschaftlichen Faktor für den Ort und die Region sieht, denn das sei auch eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen, gabs anschließend einen Rundgang. Die Gassen mit den Marktständen waren schon gut gefüllt und es duftete nach allerlei Essbaren. Vorbei an Zuckerbäcker Mertens, dem Brotstand von Bäckermeistersfrau Petra Preissing, die schon um 2 Uhr aufgestanden war, zwischen Leder und Textilwaren, Novitäten für Haus und Garten gings für die Festbesucher durch die Ortschaft.

Waren früher auch Nutztiere wie Gänse und Kaninchen im Angebot, gibt’s die nun nur noch als Plüschtier. Überall buntes Treiben und auch schon mal ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Das Sonnenwetter hielt und damit auch die Kauflaune. Wenn auch der Markt am Abend abgebaut war, geht’s im Festzelt in den nächsten Tagen noch weiter. Am Samstag, 7. September, findet der traditionelle Kirmesumzug statt, um 13 Uhr mit anschließendem Aufstellen des Kirmesbaums. Ab 20 Uhr wird die Coverband „NOISE“ das Zelt rocken. Am Sonntag, 8. September, startet ab 11 Uhr der musikalische Frühschoppen mit dem „Modernen Fanfarenzug Irlich“. Der Ausklang der Kirmes beginnt um 13 Uhr im Festzelt bei Kaffee und Kuchen, Freibier, Tombola und musikalischer Unterhaltung. (mabe) Fotos: Marlies Becker