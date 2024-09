Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

LINZ – Stellungnahme von Helge Schwab zum Machetenangriff in Linz am Rhein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Machetenangriff auf eine Polizeiwache in Linz am Rhein. Der mutmaßlich islamistische Täter konnte festgenommen werden, bevor Beamte verletzt wurden. Erste Ermittlungsergebnisse deuten laut Staatsanwaltschaft Koblenz auf eine Nähe des Täters zur Terrororganisation „Islamischer Staat“ hin.

„Dieser Machetenangriff ist ein unentschuldbares Verbrechen und ich bin froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist”, stellt Helge Schwab, Fraktionsvorsitzender der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion fest.

„Es bestürzt mich, dass auch Rheinland-Pfalz von den zunehmenden Anschlägen betroffen ist. Das zeigt sehr klar, dass die Bedrohungslage auch bei uns akut ist. Da wir dem islamistischen Terrorismus nicht mit Waffenverbotszonen und Klingenlängenbegrenzungen Herr werden können, erneuere ich die Forderung meiner Fraktion: Eine konsequente Umsetzung bestehender Gesetze sowie eine Aufstockung von Personal bei den Justiz- und Ordnungsbehörden – Rheinland-Pfalz braucht weiterhin mehr Polizeikräfte: Im vergangenen Jahr haben wir bereits moniert, dass knapp 10.000 Polizistinnen und Polizisten nicht ausreichen und eine Aufstockung auf 11.000 Polizeikräfte gefordert. Diese Zielsetzung ist nun wichtiger denn je, um die Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten.”