Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

HEILIGENROTH – Schwerer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Montabaur, BAB 3, Fahrtrichtung Köln

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte von der Polizei der folgende Unfallehrgang ermittelt werden. Gegen 08.13 Uhr befuhr der Fahrer eines Sattelzuges den rechten der beiden Fahrstreifen der Parallelfahrbahn zur BAB 3, Anschlussstelle Montabaur, in Fahrtrichtung Köln. Als sich der Sattelzug in Höhe der Tank- und Raststätte Montabaur befand, setzte der nachfolgende 47-jährige Fahrer eines Opel Astra kurz vor Ende des zweispurigen Bereichs der Parallelfahrbahn zum Überholen an. Dabei fuhr er leicht versetzt mit der linken Fahrzeugfront auf das Heck eines auf der Sperrfläche parkenden Sattelanhängers auf und wurde von dort nach rechts abgewiesen, kollidierte mit der Zugmaschine des nun dort befindlichen Sattelzuges, den er zuvor zu Überholen versuchte und kam schließlich stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer des Opel wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Rettung und Versorgung des Fahrzeugführers und Räumung der Unfallstelle musste die Anschlussstelle Montabaur für zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Montabaur und Heiligenroth, die Autobahnmeisterei Heiligenroth, das DRK mit RTW und Notarzt sowie die Autobahnpolizei Montabaur mit drei Fahrzeugen. Quelle: Polizei