Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

NIEDERBREITBACH – Körperverletzung in Niederbreitbach – Identität des Beschuldigten noch unbekannt

Donnerstagmorgen kam es um 06:50 Uhr in Niederbreitbach, Im Freizeitpark in Höhe des Sportplatzes zu einer Körperverletzung. Beim Spaziergang mit seiner Ehefrau forderte der Geschädigte einen Fußgänger auf, seinen Hund anzuleinen, da der auf den Geschädigten zulief. Im Anschluss an eine verbale Auseinandersetzung kam es zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, Glatze bis sehr kurz geschnittenes Haar, sportlich, schwarzer Pullover, schwarze Hose und rauchte zum Tatzeitpunkt eine Zigarre mit einem Zigarrenhalter. Sein Hund sei noch jung, schwarz und kniehoch. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei