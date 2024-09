Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Westerwälder Literaturtage im Haus Felsenkeller.

Seit einiger Zeit ist Haus Felsenkeller Mitveranstalter der Westerwälder Literaturtage. In diesem Jahr ist Özge Inan am 28. September mit ihrem Roman „Natürlich kann man hier nicht leben“ zu Gast.

Die Westerwälder Literaturtage stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Sterne des Südens“. Im Haus Felsenkeller können alle Interessierten bei der Lesung aus dem Debüt einer interkulturellen Geschichte dabei sein. In ihrem Roman erzählt Özge Inan die Geschichte der 15-jährigen Nilay und ihrer aus der Türkei geflohenen Eltern Selim und Hüyal. Während diese den brutalen türkischen Militärputsch 1980 in Istanbul miterlebten und nach jahrelangen Repressionen durch die Militärdiktatur nach Deutschland flohen, zieht es die in Deutschland geborene Nilay zurück in die Türkei.

Wochenlang verfolgt sie die Nachrichten vom Taksim-Platz. Hier in Deutschland fühlt sie sich ohnmächtig gegenüber den Ungerechtigkeiten in der Türkei. Sie fühlt: von hier aus kann sie nichts tun. Mit großer Dringlichkeit und Hellsicht erzählt Özge İnan die Geschichte einer Familie, die nicht aufgibt. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Liebe und Wut.

Özge Inan wurde 1997 in Berlin geboren, studierte Jura und arbeitete danach als Journalistin & Kolumnistin. Nach Stationen beim ZDF Magazin Royale und der Süddeutschen Zeitung, schreibt sie inzwischen vor allem für den Freitag. Das Bildungsteam im Felsenkeller freut sich sehr, dass sie am 28. September zu uns nach Altenkirchen kommt und hoffen auf zahlreiche Besucher*innen. Tickets für die Lesung gibt es bei www.ticket-regional.de und allen örtlichen VVK-Stellen. Gebühr: VVK 15 € / AK 18 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.