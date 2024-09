Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

REMAGEN – Neue Maßstäbe in der Statistik: Professor der Hochschule Koblenz veröffentlicht zukunftsweisendes Buch bei Oxford University Press

Professor Dr. Markus Neuhäuser von der Hochschule Koblenz hat in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Graeme D. Ruxton von der schottischen University of St. Andrews ein neues Buch über die statistische Analyse kleiner Datensätze veröffentlicht. Das Werk „The statistical analysis of small data sets“, erschienen bei der renommierten Oxford University Press, unterstreicht die internationale Forschungsstärke der Hochschule Koblenz.

In einer Zeit, in der große Datenmengen im Fokus stehen, beleuchtet das Buch die Bedeutung kleiner Datensätze, die in Bereichen wie zum Beispiel der Medizin und beim Schutz gefährdeter Tierarten eine entscheidende Rolle spielen. Professor Neuhäuser, der seit 2006 am Campus Remagen im Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik forscht und lehrt, hebt die Wichtigkeit präziser statistischer Methoden hervor, um verlässliche Ergebnisse aus begrenzten Datenmengen zu erzielen. „Eine aktuelle Übersicht über verschiedene statistische Verfahren, insbesondere für kleine Datensätze, ist sowohl für unsere Mathematik-Studierenden als auch für jene mit nur ein oder zwei Semestern Statistik von großer Bedeutung“, betont Professor Neuhäuser und hebt damit die Relevanz des neuen Werkes für die akademische Ausbildung hervor.

Professor Neuhäuser ist Mitglied des interdisziplinären Forschungsschwerpunkts „Data Driven Systems“ der Hochschule Koblenz, der sich mit der Modellierung und Analyse biologischer, technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Systeme befasst. Seine Forschungsergebnisse fließen direkt in die Lehre ein und bereichern die Ausbildung der Studierenden, wie der Präsident der Hochschule, Prof. Dr. Karl Stoffel, betont.

Der Campus Remagen bietet praxisrelevante Studiengänge in Statistik und angewandter Mathematik an, darunter Biomathematik, Wirtschaftsmathematik und Technomathematik. Die Statistik bildet die Grundlage für viele innovative Forschungsprojekte und spielt auch in anderen Studiengängen eine wesentliche Rolle.

Die Zusammenarbeit von Professor Neuhäuser und Graeme D. Ruxton hat eine lange Tradition und umfasst bereits 27 gemeinsame Publikationen. Diese Kooperation spiegelt sich auch in der Betreuung von Studierenden wider, die an Praxisprojekten und Abschlussarbeiten an der University of St. Andrews beteiligt waren, die zu den ältesten und renommiertesten Universitäten Großbritanniens zählt.

Das neue Buch ist das zweite von Professor Neuhäuser bei Oxford University Press, nach „Circular Statistics in R“ im Jahr 2013, und zeigt die exzellente Forschung der Hochschule Koblenz in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Foto: Hochschule Koblenz/ Susanne Dröppelmann