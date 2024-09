Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht in Neuwied – Kind verletzt

Donnerstagmittag, 05. September 09.2024 um 14:00 Uhr querte ein elfjähriges Kind mit dem Fahrrad einen Fußgängerüberweg in Höhe des Ringmarktes 8 in Neuwied-Heddesdorf. Dabei wurde das bevorrechtigte Kind von einem männlichen PKW-Fahrer erfasst. Das Kind wurde durch die Kollision leicht verletzt. An dem Kinderfahrrad entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Von dem Tatfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen VW, Modell Golf, handelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei