Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall in Linz am Rhein endet mit Ohrfeige

Mittwochmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf dem Roniger Weg. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 256 aus Richtung Roniger Hof kommend in Richtung Linz. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Nach Angaben des Verursachers sei die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs nach der Kollision ausgestiegen und habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Neben den Ermittlungen zu Verkehrsunfall leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Quelle: Polizei