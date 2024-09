Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Fit im Alter dank ausgewogener Ernährung – vhs Neuwied bietet Kochkurse für Seniorinnen und Senioren an

Eine ausgewogene Ernährung gehört zu den wichtigsten Schlüsselfaktoren für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Und sie kann helfen, sich auch im Alter noch fit und belastbar zu fühlen. Körperliche Abbauprozesse an Muskeln und Knochen gehören zwar zum Älterwerden dazu, können aber durch einen gesunden Lebensstil verlangsamt werden. Dazu gehört regelmäßige Bewegung – und eben ausgewogene Ernährung. Aus diesem Grund bietet die Volkshochschule Neuwied im 2. Semester 2024 eine Reihe an Kochkursen für Seniorinnen und Senioren an: Hierbei stehen vor allem Hülsenfrüchte, als wertvolle Nährstofflieferanten, im Blickpunkt. Zudem wird aufgezeigt, wie man mit Fingerfood lecker und ohne Besteck essen kann, was gerade für Menschen mit Demenz eine erhebliche Erleichterung darstellt. Beim Vortrag „Essen und Trinken mit 65plus“ werden die allgemeinen Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung im Alter erläutert.

Die Seniorenernährungskurse der vhs Neuwied werden in Kooperation mit der „Vernetzungsstelle Seniorenernährung Rheinland-Pfalz“ durchgeführt und starten am Donnerstag, 26. September. Das Angebot richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren, die sich für abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung im Alter interessieren, neue Anregungen suchen und gerne in Gesellschaft kochen und essen. Auch pflegende Personen, die sich um die Ernährung älterer Menschen kümmern, sind willkommen. Alle Informationen rund um die Kurse gibt es online unter www.vhs-neuwied.de. Hier können auch Anmeldungen vorgenommen werden.