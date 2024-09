Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

NEITERSEN – 20. Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar

Eine gute Gelegenheit Spielsachen und Kinderkleidung zu günstigen und fairen Preisen zu erwerben oder zu verkaufen, ist der große Basar in der Wiedhalle in Neitersen am Samstag, den 28. September 2024 von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. (Schwangere haben ab 12.30 Zutritt). Zahlung mit Paypal möglich. Es gibt außerdem wieder Kuchen und Waffeln – auch zum Mitnehmen. Veranstaltet wird dieser Basar durch den Elternausschuss und den Förderverein der Kita „Pusteblume“ aus Neitersen. Achtung: Um an der Auslosung der frei gewordenen Verkäufernummern teilzunehmen, senden Interessierte bitte, ausschließlich in der Zeit vom 7. bis 14. September 2024, eine E-Mail an basar-neitersen@web.de.