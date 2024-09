Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Umfrage zur Kinderbetreuung im Kreis Neuwied – Bedarfe der Familien sollen ermittelt und Betreuungsangebote vor Ort verbessert werden

Der Kreiselternausschuss Neuwied und das Jugendamt des Landkreises Neuwied haben gemeinsam eine Umfrage ins Leben gerufen, um die Bedürfnisse von Familien im Landkreis Neuwied hinsichtlich der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen (Kita) besser zu verstehen.

Mit dieser Online-Umfrage erhalten alle betroffenen Familien die Möglichkeit, ihre aktuellen und zukünftigen Betreuungsbedarfe mitzuteilen. Dabei richtet sich die Befragung nicht nur an Familien, deren Kinder bereits eine Kita besuchen, sondern auch an jene, die in Zukunft eine Betreuung benötigen.

Ziel der Befragung ist es, herauszufinden, inwiefern das bestehende Betreuungsangebot den Bedürfnissen der Familien im Landkreis entspricht. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, gezielte Maßnahmen zu planen und umzusetzen, um die Betreuungssituation vor Ort zu verbessern.

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) der Hochschule Koblenz entwickelt. Die erhobenen Daten werden anonym ausgewertet, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Nach Abschluss der Befragung werden die Ergebnisse veröffentlicht.

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bitten wir darum, den Fragebogen nur einmal auszufüllen. Die Umfrage ist in wenigen Minuten abgeschlossen und kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://limesurvey.hs-koblenz.de/index.php/585979?lang=de. „Nehmen Sie an der Umfrage teil!“, appelliert Landrat Achim Hallerbach, „Ihre Teilnahme ist von besonderer Bedeutung, um die Kinderbetreuung im Landkreis Neuwied zukunftssicher zu gestalten.“