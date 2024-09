Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz setzt sich für mehr Vielfalt in der Pflege ein

Rund 30 Pflegeanbieter aus Rheinland-Pfalz kamen in Mainz zusammen, um sich über queeres Leben im Alter und eine Zertifizierung mit dem Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“ zu informieren. Auf der Fachtagung „Queersensible Pflege“, die von „QueerNet Rheinland-Pfalz“ und der Stiftung „Buntes Leben Stiften“ organisiert wurde, teilten Expertinnen und Experten aus Berlin, Dortmund und der Pfalz ihr Fachwissen. Die Veranstaltung im Sozialministerium stand unter der Schirmherrschaft von Sozialministerin Dörte Schall, die den Fachtag aktiv unterstützte.

Schätzungen zufolge sind 1,8 Millionen queer lebende Menschen über 60 Jahre alt. Im Rahmen der Fachtagung erhielten die Teilnehmenden vielfältige Einblicke in queere Lebenswelten im Kontext von Alter und Pflege sowie praktische Erfahrungen mit dem Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“.

„Vielfalt in allen Lebensbereichen bereichert unsere demokratische Gesellschaft – das muss auch im Alter und in der Pflege selbstverständlich sein. Eine ganzheitliche Pflege sollte den respektvollen Umgang mit kulturellen Unterschieden und vielfältigen Lebensentwürfen einschließen. Die Zertifizierung als ‚Lebensort Vielfalt‘ und der dazugehörige Qualifizierungsprozess können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, den offenen Umgang mit den immer vielfältigeren Lebensrealitäten zu fördern. Ich freue mich daher sehr, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter der Pflege bereit sind, sich für diesen Ansatz zu öffnen und in ihren Einrichtungen ein queer- und kultursensibles Umfeld schaffen möchten“, betonte Ministerin Schall.

„Die Zertifizierung vermittelt gute Strategien, um Berührungsängste und Unsicherheiten abzubauen“, erklärten Joachim Schulte, Vorsitzender von QueerNet Rheinland-Pfalz, und Gert Rickart, Vorstand der Stiftung „Buntes Leben Stiften“. Ein wertschätzender Umgang mit den pflegebedürftigen Menschen und im Miteinander sorge dafür, dass Geschlechtsidentität und queere Lebensentwürfe auch im Alter gelebt werden könnten und positive Begleiteffekte für das Betriebsklima entstünden.

Das Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“ wurde von der Schwulenberatung „Lebensort Vielfalt“ entwickelt und richtet sich an stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, stationäre und ambulante Hospize, Tagespflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser. Die Qualifizierung und Zertifizierung ist kostenfrei und wird vom PKV-Verband gefördert. In Rheinland-Pfalz werden Einrichtungen durch „QueerNet Rheinland-Pfalz“ und die Stiftung „Buntes Leben Stiften“ im Zertifizierungsprozess begleitet. Die beiden ersten zertifizierten Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sind das Hospiz Elias in Ludwigshafen und der ambulante Pflegedienst „Pflege im Quadrat“ mit Standorten in Böhl-Iggelheim, Ludwigshafen-Nord und Römerberg.