Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

HELMENZEN – DRK Seniorenzentrum Altenkirchen zu Besuch auf dem Wällerhof in Helmenzen

Ein sonniger Vormittag, ein idyllischer Bauernhof und die fröhliche Gruppe von Senioren, das sind die Zutaten für einen unvergesslichen Ausflug. Am vergangenen Freitag machten sich einige Senioren vom DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen auf den Weg zum Wällerhof Augst in Helmenzen.

Der Bauernhof wird bereits in der 7. Generation als Familienbetrieb geführt. Die Senioren wurden von Silke Augst freundlich empfangen und über den Biohof geführt. Sie erklärte den Besuchern, für alle leicht verständlich den Ablauf eines typischen Arbeitstags auf dem Hof. Die Senioren sahen sich die Stallungen mit Kälbchen und Milchkühen hoch interessiert an und das eine oder andere Tier wurde auch gestreichelt. Besonders angetan waren die Senioren von einigen kleinen Kätzchen, die auch in den Stallungen untergebracht waren. Froh kann man hier sein, dass man in einem kleinen feinen Lädchen auch für sich selbst die Erzeugnisse des Hofs und der draus hergestellten Lebensmittel erwerben kann.

Ein frisches Ei direkt vom Huhn ist doch einfach köstlich. Zum Abschluss wurde noch das Huhn Henriette, das Frau Augst auf den Arm zu der Besuchergruppe brachte, bestaunt und gestreichelt. Dabei verriet sie auch, woran man erkennen kann, ob ein Huhn weiße oder braune Eier legt. Danach ging es wieder zum Seniorenzentrum zurück und alle waren sich einig, so einen Ausflug gerne zu wiederholen. Ein besonderer Dank gilt der Familie Augst, die alle so herzlich und freundlich empfangen hat. Foto: