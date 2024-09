Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisverkehrswacht lädt ein zum Fahr- Sicherheitstraining für junge Fahrer

Die Kreisverkehrswacht Altenkirchen lädt junge Fahrerinnen und Fahrer aus dem Landkreis Altenkirchen im Alter von 17 bis 25 Jahren zu einem Sicherheitstraining für Pkw-Fahrer ein. Dazu hat die Verkehrswacht den 12. Oktober 2024 auf dem nächstgelegenen Übungsplatz bei Gummersbach mit professionellen Instruktoren reserviert.

Das Pkw-Sicherheitstraining beinhaltet praktische Übungen mit den selbst zu stellenden Pkws und moderierte Gespräche. Unter Anleitung von erfahrenen Trainern beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Fahrsituationen, die im Realverkehr auftreten können. Sie überdenken ihre bisherigen Verhaltensweisen und erhalten Tipps und Hinweise, die sie unmittelbar umsetzen können. Die richtige Sitzhaltung, Ausweich- und Bremsmanöver auf verschiedenen Untergründen sowie die Fahrtechnik in der Kurve bilden einen wichtigen Bestandteil des Trainings, das in der Zeit von 10-16 Uhr durchgeführt wird. An dem Training können maximal 13 Personen teilnehmen.

Die Verkehrswacht, die Sebastian-Stahl-Stiftung und die Sparkasse unterstützen das Training für junge Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 17-25 Jahren finanziell, sodass den Teilnehmern keine Kosten entstehen. Weitere Hinweise finden Sie auch auf unserer Homepage www.kreisverkehrswacht-altenkirchen.de

Interessierte Teilnehmer melden sich bitte bis zum 29. September 2024 bei der Kreisverkehrswacht Altenkirchen per E-Mail an: anfrage@kreisverkehrswacht-altenkirchen.de

Die Anmeldung muss folgende Daten enthalten: Vor- und Nachname des Teilnehmers, Geburtsdatum und Wohnanschrift, E-Mail-Adresse. Über E-Mail gibt es dann nach Ablauf der Anmeldefrist am 30. September weitere Hinweise, die Bestätigung der Anmeldung oder eine Absage, wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Die Berücksichtigung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Foto: Kreisverkehrswacht Altenkirchen