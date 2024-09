Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Vier bedeutende Dienstjubiläen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld hatte kürzlich viele Gründe zur Freude: Gleich vier ihrer verdienten Mitarbeiter feierten ihre Dienstjubiläen. Carina Meutsch, Meike Schmidt, Melanie Schuster und Andreas Becker blicken auf stolze 25 Jahre im Dienst der Verbandsgemeinde zurück. Bürgermeister Fred Jüngerich würdigte die Jubilare im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, überreichte ihnen jeweils eine Dankurkunde sowie ein Geschenk und sprach ihnen seine herzlichsten Glückwünsche aus. Er betonte in seiner Ansprache die herausragenden Leistungen und die vorbildliche Arbeit. Der unermüdliche Einsatz trägt maßgeblich zum Erfolg und zur positiven Entwicklung der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld bei. Zudem wünschte er den Jubilaren alles Gute für ihre Zukunft.

Carina Meutsch: 25 Jahre Engagement in der Kinderbetreuung

Carina Meutsch aus Wahlrod begann ihren beruflichen Weg 1994 mit dem Vorpraktikum im Kindergarten Hattert und besuchte anschließend die Fachschule für Sozialwesen in Westerburg im Bildungsgang Erzieher. 1998 schloss sie ihr Anerkennungspraktikum in der Kita „Villa Kunterbunt“ in Birnbach ab. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie im Kindergarten in Mörsbach, bevor sie 1999 die Stelle als Erzieherin in der Kita in Birnbach antrat. 2001 übernahm sie eine Gruppenleitung in die Kita „Sternschnuppe“ in Fluterschen und wechselte im Jahr 2005 in die Kita „Haus der kleinen Freunde“ nach Eichelhardt, wo sie bis heute mit großer Hingabe die Kinder aus dem Einzugsgebiet betreut.

Meike Schmidt: Leidenschaftliche Führungskraft im Kindergarten

Meike Schmidt aus Horhausen absolvierte von 1996 bis 1997 ihr Vorpraktikum im evangelischen Kindergarten in Oberhonnefeld. Anschließend besuchte sie bis 1999 die Fachschule für Sozialwesen in Wissen. Im Jahr 2000 schloss sie ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin erfolgreich ab, nachdem sie ihr Anerkennungsjahr in der Kita „Burgmäuse“ in Krunkel-Epgert absolviert hatte. Ihrer ersten Arbeitsstelle blieb sie treu und übernahm 2004 die Position der stellvertretenden Kita-Leitung bei den „Burgmäusen“. 2013 bot sich ihr die Gelegenheit, die Leitung der Kita „Schatzkiste“ in Rott zu übernehmen. Bis heute führt Meike Schmidt die Kita mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft und sorgt dafür, dass die Kinder in ihrer Obhut eine liebevolle und fördernde Betreuung erhalten.

Melanie Schuster: Eine erfahrene Erzieherin mit vielfältiger Berufserfahrung

Melanie Schuster aus Weyerbusch begann ihren beruflichen Werdegang mit einem Vorpraktikum im Kindergarten der Fachklinik Altenkirchen. Anschließend setzte sie ihre Ausbildung an der Berufsbildenden Schule in Wissen fort, wo sie ihren Abschluss als staatlich anerkannte Erzieherin erwarb. Ihr Anerkennungsjahr absolvierte sie von 1998 bis 1999 in der Kindertagesstätte „Burgwiese“ in Mehren. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung arbeitete Melanie Schuster von 1999 bis 2010 in der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch. Im Jahr 2010 entschied sie sich, zur Kita „Burgwiese“ in Mehren zurückzukehren, wo sie seitdem mit ihrer langjährigen Erfahrung die Kinderbetreuung bereichert.

Andreas Becker: 25 Jahre im Dienste der Verbandsgemeinde

Andreas Becker aus Bachenberg startete 1999 seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Verbandsgemeinde. Bereits im Jahr 2000 entschied er sich für einen Ausbildungswechsel und begann die Ausbildung zum Beamten des mittleren nichttechnischen Dienstes, die er 2003 erfolgreich abschloss. Noch im selben Jahr wurde Andreas Becker zum Verbandsgemeindesekretär zur Anstellung (z.A.) ernannt, bevor er 2005 zum Verbandsgemeindesekretär und 2007 zum Verbandsgemeindeobersekretär befördert wurde. Im Jahr 2009 erfolgte seine Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. Seine berufliche Entwicklung setzte er 2010 als Sachbearbeiter im Fachbereich Bürgerdienste fort, wo er 2011 zum Verbandsgemeindehauptsekretär aufstieg. Zwei Jahre später wechselte er in den Fachbereich Organisation, wo er als Personalsachbearbeiter tätig war. Im Jahr 2015 wurde er zum Verbandsgemeindeinspektor ernannt und übernahm gleichzeitig die Sachbearbeitung im Bereich Bürgerdienste, wobei sein Fokus auf Gewerbeangelegenheiten und dem Brandschutz liegt. In den Jahren 2016/2017 absolvierte er die Fortbildungsqualifizierung Statusamt A10 und wurde im Juli 2017 zum Verbandsgemeindeoberinspektor ernannt.

Die Wertschätzung und die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte den Jubilaren der Personalratsvorsitzende Mathias Rabsch, der ihnen zusammen mit einem bunten Blumengruß dankte.

Foto: (v.l.): Andreas Becker, Mathias Rabsch (Personalratsvorsitzender), Carina Meutsch, Sascha Koch (Fachbereichsleiter Soziales und Generationen), Meike Schmidt, Sonja Hackbeil (Büroleiterin), Melanie Schuster, Armin Schmuck (Fachbereichsleiter Bürgerdienste) und Bürgermeister Fred Jüngerich. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung