Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Motto Tag des offenen Denkmals 2024: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“

Unter diesem Motto hat die VG Altenkirchen-Flammersfeld viel zu bieten. Wir haben 17 Stationen, in denen Sie sich in die Geschichte der Vergangenheit zurückversetzen lassen können.

In diesem Jahr ist auch wieder der Alvenslebenstollen in Burglahr mit dabei. ACHTUNG: Hier bitte Taschenlampen und festes Schuhwerk unbedingt mitbringen!

Neben verschiedenen romanischen Kirchengebäuden wird auch der Bismarckturm in Altenkirchen, die romanische Kirche in Flammersfeld sowie die Museumsscheune in Helmenzen oder das Elvismuseum bei Kircheib geöffnet sein. In Ölsen-Friedenthal ist die alte Schmiede geöffnet und gegen 14 Uhr wird hier auch das Schmiedefeuer brennen. Und wenn Sie alles von oben betrachten möchten, können Sie auch den Förderturm der Grube Georg in Willroth besteigen. Die imposante Silhouette des Industriedenkmals ist ein „Wahr-Zeichen“ mit grandiosem Panoramablick, das weithin sichtbar ist und „wahr“-haftig als authentisches Zeugnis seiner Zeit gilt.

Im Fachwerkdorf Mehren sowie in Burglahr wird es Dorfführungen entlang vieler historischer Gebäude geben. Das Raiffeisenhaus in Flammersfeld hat an diesem Tag ebenfalls seine Pforten geöffnet. Treten Sie hier ein in die Wohn- und Arbeitsräume F.W.Raiffeisens und hören Sie der immer noch tickenden Standuhr zu, ein Zeitzeuge jener Zeit der ganz besonderen Art.

Weitere Infos und kleine Kurzvideos zu vielen Denkmalorten finden Sie auf unserer Website www.vg-ak-ff.de oder über diesen QR-Code. Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Rathausstr. 13, 57610 Altenkirchen