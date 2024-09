Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

WALDBREITBACH – VfL-Quartett erfolgreich beim Panoramalauf in Altenahr – Arne Schilling Gesamtsieger beim Panoramalauf auf der 36 Kilometer Strecke

Zur 12. Ausgabe des Panoramalaufs rund um die Burg Are im Ahrtal gingen am 31. August vier Läufer des VfL Waldbreitbach auf unterschiedlichen Strecken an den Start und waren dabei sehr erfolgreich: So wurde der 1. Vorsitzende des Vereins, Arne von Schilling, Gesamtsieger auf der mittleren Distanz (36 Kilometer, 1.200 Höhenmeter) in einer Zeit von 3:11 Stunden. Über die gleiche Distanz wurde Tobias Bußmann Dritter in der Altersklasse M35 und Gesamtvierzehnter (3:55 Stunden). Auf der 19-Kilometer-Strecke wurde Tobias Zöller Gesamtdritter in der Zeit von 1:36 Stunden. Peter Hertle lief auf derselben Distanz als Vierter in der Altersklasse M55 und Gesamtvierzehnter ins Ziel (1:59 Stunden).

„Es handelt sich um einen reizvollen Landschaftslauf, der auf und ab durch Weinberge und Wälder mit vielen schönen Ausblicken führt“, berichtet von Schilling. „Uns verbindet eine sportliche Freundschaft mit dem ausrichtenden Verein ‚Selbstläufer Altenahr‘. Daher haben wir gerne an diesem sehr familiären und herzlichen Event teilgenommen“, resümiert von Schilling. Lauftreffleiter Wolfgang Bernath zeigte sich hocherfreut über das Abschneiden. „Doch beim wöchentlichen Lauftreff, jeden Mittwoch ab 18 Uhr, sind solch sportliche Qualitäten keine Voraussetzung“, versichert er. Hier wird etwa eine Stunde unter Anleitung in unterschiedlichen Leistungsgruppen gelaufen. Treffpunkt ist der Multifunktionsplatz an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Eine Vereinszugehörigkeit und/oder vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte gibt es per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Weitere Infos gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de sowie bei Facebook und Instagram.

Foto: Die Läufer des VfL Waldbreitbach (v. links) Tobias Zöller, Peter Hertle, Arne von Schilling und Tobias Bußmann.