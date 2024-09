Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

WISSEN – Sportschützen des Wissener SV bei Deutschen Meisterschaften in München erfolgreich

Bei den Deutschen Meisterschaften zeigten zahlreiche Sportlerinnen und Sportler des Wissener SV ihr Können. Gute Resultate bei den vorausgegangenen Landesverbandsmeisterschaften machten es möglich, dass ein großer Tross aus Wissen die Reise auf die Olympiaschießanlage München in Garching-Hochbrück antreten konnte. Mehr als 6.000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Republik wetteifern jährlich um begehrtes Edelmetall. Die Deutschen Meisterschaften im Schießsport zählen zu den größten Sportveranstaltungen Deutschlands.

Erfolgreichster Schütze aus Wissener Sicht war einmal mehr Kevin Zimmermann. Er gewann bei den Sportschützen mit Handicap die Bronzemedaille in der Disziplin KK 100 m, Klasse SH1/AB1 (287 Ringe) und wurde Vierter in der Disziplin Luftgewehr, Klasse SH1/AB1 mit 405,1 Ringen.

Außerdem konnten einige weitere Platzierungen im vorderen Teilnehmerfeld errungen werden. Thomas Brucherseifer belegte in der Disziplin Luftgewehr, Klasse Herren III, mit 403,9 Ringen den zehnten Platz. Maximilian Buchen konnte sich in der Disziplin KK-Liegendkampf, männliche Jugend, über ein Ergebnis von 601,4 Ringe freuen, was den 12. Platz im Gesamtklassement bedeutete. Lana Brucherseifer wurde in der Disziplin KK-Freigewehr (3 x 40), Juniorinnen II, mit einem Ergebnis von 1.144 Ringen 17.

Bundesliganeuzugang Max Ohlenburger, belegte in der Disziplin Luftgewehr, Herren I, den fünften Platz (628,4 Ringe im Finale) und wurde in der Disziplin Großkaliber mit 585 Ringen Deutscher Meister. Bundesligaschütze Marvin Giegling, der für seinen Heimatverein, den SV Stuhr startete, erreichte in der Disziplin KK 100 m, Herren I, mit einem Ergebnis von 298 Ringen den zweiten Platz.

Für den Wissener SV gingen außerdem Ulrich Kaiser, Burkhard Cholewa, Silas Schmidt, Carla Schmidt, Lara Stötzer, Franziska Stahl und Benedikt Mockenhaupt an den Start, die alle mit guten Ergebnissen zu überzeugen wussten.

Wie bei überregionalen Meisterschaften üblich, wurden in der Mannschaftswertung Schießsportgemeinschaften gebildet, sodass Wissener Schützen auch für andere Mannschaften an den Start gingen. So startete in etwa Franziska Stahl in der Mannschaftswertung Luftgewehr für die Ohligser SG und konnte mit ihren Mannschaftskameradinnen die Silbermedaille erringen. In der Disziplin KK Liegendkampf ging Franziska Stahl für die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gering an den Start und erreichte auch hier in der Mannschaftswertung den zweiten Platz.

Der Wissener Schützenverein gratuliert allen Schützinnen und Schützen zu den errungenen Ergebnissen. Selbst die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften stellt bereits einen großen Erfolg dar. Ein besonderer Dank gilt dem Trainerteam Thomas Brucherseifer, Jürgen Treppmann und Benedikt Mockenhaupt für die hervorragende Vorbereitung und Betreuung von Jungsportler Maximilian Buchen.