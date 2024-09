Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

WERKHAUSEN – Eine Woche Spiel und Spaß in Werkhausen

Auch in dieser sehr heißen fünften Ferienwoche organisierte die Jugendpflege ein abwechslungsreiches Programm für Kinder von 8 bis 12 Jahren am Dorftreff in Werkhausen. Es gab eine Wasserschlacht, eine Schnitzeljagt, viele Gruppenspiele auf dem Gelände des Dorftreffs und im Wald, Kegeln auf der Kegelbahn und eine Wanderung auf dem Naturerlebnispfad. Viele Stunden spielten die Kinder auch gerne am Bach und mit freiem Spielen, so dass der Kreativität freien Lauf gelassen werden konnte. Wir danken der Ortsgemeinde Werkhausen für die freundliche und tatkräftige Unterstützung. Foto: