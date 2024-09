Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

WISSEN – 14. Ausbildungs- & Berufsorientierungsmesse (ABOM) im Landkreis Altenkirchen am Dienstag, 10. und Mittwoch, 11. September 2024 im kulturWERKwissen gGmbH – Walzwerkstr. 22 – in Wissen – Die Messe zum Berufseinstieg 2025/2026

In der heutigen Zeit ist eine qualifizierte Berufsausbildung nach wie vor ein unverzichtbarer Grundstein für einen guten Start in das Berufsleben. Die Ausbildungs­ und Berufsorientierungsmesse (ABOM) bietet individuelle Beratungsmöglichkeiten von kompetenten Fachkräften vieler Branchen.

Gestalte Deine Zukunft und nutze diese besondere Möglichkeit und informiere Dich über die Angebote der Region, hinsichtlich Ausbildung und Studium! Über 80 Ausstellende – von Industrie-, Handwerks- und Handelsbetrieben über Banken und Versicherungen bis hin zu Verwaltungen – bieten am 10. und 11. September die Gelegenheit hierzu. Die 14. ABOM startet am Dienstag, von 17:30 bis 20:00 Uhr unter dem Motto „Meet and Greet your Boss“ inkl. der offiziellen Messeeröffnung sowie einer Ausbildungsplatzbörse. Am Mittwoch öffnet die Messe dann von 8:00 bis 15:00 Uhr ihre Tore. Die Begleitung durch Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ist ausdrücklich erwünscht. Wichtig: Bitte nutzen Sie die nicht so stark frequentierten Besuchszeiten am Abend sowie am zweiten Tag von 13:00 bis 15:00 Uhr. Der Eintritt ist FREI! Veranstalter ist die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Handwerkskammer Koblenz. Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT, Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald, Agentur für Arbeit Neuwied. Die Aussteller und einen Hallenplan findest Du aktuell unter: www.ihk.de/koblenz/abom