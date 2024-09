Veröffentlicht am 7. September 2024 von wwa

SCHÜRDT – Familie Seifen lud zum Hoffest in Schürdt ein

Am Sonntag lud die Familie Seifen auf ihren Bauernhof in Schürdt zum großen Hoffest ein. Einwohner, Kunden, Freunde und Familie nahmen diese Einladung herzlich gerne an und kamen an einem wunderschön sommerlichen Sonntag scharenweise nach Schürdt. Geboten wurde ihnen dort Einiges! Egal ob für kulinarisch Interessierte, Landwirtschaftsfreunde oder für die Kinder…für jeden war etwas dabei! Zur Mittagszeit kam, von vielen heiß erwartet, ein Ochse vom Spieß, auf den Teller. Wem das jedoch nicht reichte, der konnte sich auch mit Pommes, Würstchen, Pizza oder selbst gebackenem Kuchen versorgen.

Für die Kinder gab es viele Möglichkeiten zur Beschäftigung, wie zum Beispiel eine Strohburg, Kinderschminken, ein Rätselspiel zu Landwirtschaft & Co. und einen Trampeltraktor-Parcours. Wer sich über den Betrieb der Familie Seifen informieren wollte, konnte sich von Lothar und Andrea Seifen über den Hof führen lassen und bekam Einblicke in das abwechslungsreiche Leben auf einem Bauernhof.

Noch mehr in die Welt der Landwirtschaft eintauchen konnte man wenige Meter entfernt, wo auf einem Acker der Familie Seifen der Kreisentscheid im Leistungspflügen ausgetragen wurde. Ausrichter war dabei die Landjugend Flammersfeld. Durch und durch ein gelungenes Wochenende im schönen Schürdt, zu dem viele helfende Hände beitrugen. Ein echtes Highlight in diesem Sommer! #Ihr seid Schürdt (-Freunde)#