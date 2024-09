Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt ein: Tag der Mathematik am 25. September 2024

Am Mittwoch, den 25. September 2024, lädt die Hochschule Koblenz von 9.00 bis 12.30 Uhr herzlich zum Tag der Mathematik ein. Im Rahmen der Veranstaltung erwarten die Besucherinnen und Besucher spannende Vorträge zu hochaktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz, Data Science und der Sterblichkeitsentwicklung in Deutschland und Europa.

Der Tag der Mathematik bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und alle Interessierten, sich einen umfassenden Eindruck vom vielfältigen und zukunftsträchtigen Studienfeld der Mathematik zu verschaffen. Darüber hinaus präsentiert die Hochschule Koblenz auch ihre weiteren Studienangebote, die im Rahmen eines Campus-Rundgangs sowie an verschiedenen Informationsständen erkundet werden können. Hier stellt sich unter anderem die allgemeine Studienberatung vor. Die Veranstaltung wird unterstützt vom Ada-Lovelace-Projekt, das sich der Förderung von Frauen in den MINT-Fächern widmet. Im Anschluss an das Programm haben die Teilnehmenden die Möglichkeit für einen Austausch bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa.

Die Hochschule Koblenz freut sich darauf, viele Interessierte begrüßen zu dürfen und lädt alle herzlich ein, sich von der Vielfalt und den Perspektiven der angebotenen Studiengänge inspirieren zu lassen.