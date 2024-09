Veröffentlicht am 8. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Faire Woche 2024 in Altenkirchen vom 13. bis 27. September

Auch die Fairtrade Stadt Altenkirchen beteiligt sich wieder an der bundesweiten „Fairen Woche“. Das Jahresmotto lautet: „FAIR. UND KEIN GRAD MEHR! Hierzu stehen wieder verschiedene Aktivitäten auf dem Programm. So wird es wieder einer Verkostung geben, diesmal mit Produkten der Organisation Fairafric aus Ghana (14. September im Regionalladen UNIKUM).

Ein Vortrag mit Dr. Hansen aus Andernach klärt darüber auf, was Fairtrade eigentlich ist, am 17. September im Theodor-Maas Haus. Vom 13. bis 27. September finden Sie im KUNST RAUM Altenkirchen, in der Wilhelmstraße 53, eine Kunstausstellung zum Thema Gerechtigkeit-Frieden-Diversität. Zudem wird dort am 22. September die Sonderausstellung „Kinder malen Zukunftsträume“ zu sehen sein.

Der Weltladen Altenkirchen organisiert zudem ein Gewinnspiel „Faires Miteinander“ wo ebenfalls künstlerische Ideen gefragt sind. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bereits jetzt möglich (Infos unter www.weltladen-altenkirchen.de)

Auch die Kindertagesstätten Traumland und Glockenspitze in Altenkirchen haben mit ihren Kindern Aktionen in der Fairen Woche geplant. Ein besonderer Gottesdienst in der Ev. Kirche wird ebenfalls das Thema Fairtrade beleuchten und unter dem Motto „Erde gut – alles gut“ den fairen Umgang mit unserer Erde in den Blick nehmen. Wer Faire Speisen genießen will, hat vom 13. bis 22. September die Möglichkeit im Restaurant „Na endlich“ ein besonderes Gerich mit fair gehandelten Zutaten zu probieren. Die Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt freut sich auf Ihr Interesse und Ihren Besuch. Alle Infos zur Fairen Woche finden Sie auch unter www.kreisstadt-altenkirchen.de