Veröffentlicht am 6. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Blick für die Region schärfen und die touristische Zusammenarbeit stärken – Leitung des Sport- und Seminarhotels „Glockenspitze“ (Altenkirchen), Touristikerinnen und Beigeordneter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld tauschten sich aus

Den Blick für die Region schärfen und die touristische Zusammenarbeit stärken wollen das Sport- und Seminar-Hotel „Glockenspitze“ in Altenkirchen, die Touristinfo der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, gemeinsam mit dem Landkreis Altenkirchen (Westerwald-Sieg Tourismus). Ein angeregter Austausch zum Thema „Touristische Zusammenarbeit im Raiffeisenland“ fand jetzt im Sport- und Seminar-Hotel „Glockenspitze“ in Altenkirchen statt. Teilnehmer waren Marketing Manager Jakob Pfeifer und Hoteldirektor Paul Daniel, die Touristikerinnen Susanna Mokroß (Westerwald-Sieg Tourismus), Martina Beer und Angela Metzen (Touristinfo der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) sowie der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, der die Tourismusarbeit der VG kommunalpolitisch begleitet und unterstützt.

„Die Glockenspitze gehört zu den großen Betrieben der Touristikbranche im Kreis Altenkirchen. Ein touristisches Meeting von Akteuren und Kommunen bringt Nutzen für alle Beteiligten“, so der Beigeordnete, der die Gesprächsrunde eröffnete. Susanna Mokroß wies auf das landesweite Destinationsmanagement- und Marketingsystem Deskline hin, was den rheinland-pfälzischen Leistungsträgern als effizientes Informations- und Reservierungssystem zur Verfügung steht. So können sich die Gastgeber und Gäste nicht nur über die Webseite www.westerwald-sieg.de zu touristischen Infrastrukturen und aktuellen Angeboten sowie Veranstaltungen informieren. Über das Buchungssystem können Betriebe effizient vermarktet werden und Gäste schnell und einfach die passenden Unterkünfte finden.

Martina Beer und Angela Metzen machten unter anderem auf die vielfältigen Veranstaltungen im Raiffeisenland (zum Beispiel Stadtführungen in Altenkirchen, Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb, Drachenflugfest und Mineralienbörse in Horhausen, Raiffeisenwoche in Flammersfeld und Hamm, Aktionen in der Museumsscheune in Helmenzen, Tag des offenen Denkmals, Bergbauveranstaltungen) aufmerksam. Entsprechend der Zielgruppen des Hotels sieht man neben den klassischen Geschäfts- und Seminargästen große Wachstumschancen im immer beliebter werdenden Wander- und Fahrradtourismus. „Wir freuen uns besonders auf die Wiedereröffnung des Schwimmbades in Altenkirchen, da dies ein wichtiges Angebot für unsere Hotelgäste ist,“ so Jakob Pfeifer vom Hotel Glockenspitze. Am Ende des Meetings zogen alle ein positives Fazit über den Erfahrungsaustausch auf touristischer Ebene und weitere Treffen sollen folgen.

Foto: Eine Outdoor-Rad- und Wanderkarte der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld überreichten Beigeordneter R. Schmidt-Markoski (links) und die Touristikerinnen Susanna Mokroß, Martina Beer und Angela Metzen (v.l.) an Hoteldirektor Paul Daniel (3. v. links) und Marketing Manager Jakob Pfeifer (rechts). Foto: Michael Isaak