Veröffentlicht am 5. September 2024 von wwa

NEITERSEN – Amtsübergabe in Neitersen von Harmonie geprägt

Die Amtsübergabe in Neitersen war ein positives Beispiel für einen demokratischen Übergang auf kommunaler Ebene. Gemeinschaft und Zusammenhalt werden seit Jahrzehnten im Gemeinderat in Neitersen großgeschrieben.

Nach 25 Jahren ging hier eine kommunalpolitische Ära zu Ende. Mit Frank Bettgenhäuser wurde auf der konstituierenden Sitzung am 29. August 2024 ein neuer Ortsbürgermeister ins Amt eingeführt. Vorgänger Horst Klein, seit 40 Jahren im Gemeinderat, war nach 25 Jahren bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht mehr als Bürgermeisterkandidat angetreten.

In seiner letzten Amtshandlung verpflichtete Horst Klein die 16 Mitglieder des Rates per Handschlag, bevor er selbst den neuen Bürgermeister ernannte, vereidigte und ins Amt einführte.

Die Aufgabe von Frank Bettgenhäuser war zunächst die Ernennung des Ortsvorstehers Mirko Müller, genannt Fips, für den Ortsbezirk Obernau. Bei der Wahl am 9. Juni war er mit großer Mehrheit bestätigt worden.

Auch das Beigeordnetenteam startet mit jeweils einstimmigen Wahlergebnissen mit viel Rückhalt in die nächsten fünf Jahre. Christian Georg, Ratsmitglied seit 2014, wurde zum 1. Beigeordneten gewählt und vereidigt. Udo Schmidt, bereits seit 35 Jahren im Rat aktiv und seit 20 Jahren als Beigeordneter, wurde ebenso einstimmig für die nächste Legislaturperiode bestätigt.

Nun galt es noch einen Stellvertreter für den Ortsvorsteher von Obernau zu bestimmen. Hier wurde der Bürger Sascha Zimmer vorgeschlagen, einstimmig gewählt, vereidigt und ins Amt eingeführt.

Zwar hat sich das Gesicht des Rates mit neuem Oberhaupt, neuem 1. Beigeordneten und sieben neuen Ratsmitgliedern deutlich verändert und verjüngt, aber auch nach der konstituierenden Sitzung ist weiterhin klar, an der von Zusammenarbeit geprägten Atmosphäre im Rat wird sich kaum etwas ändern. So wurden die jeweiligen Wünsche für die Ausschussbesetzungen berücksichtigt und sowohl die Mitglieder als auch die Stellvertreter einstimmig im Block gewählt.

Der anwesende Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich würdigte in einer kleinen Ansprache die Zusammenarbeit mit dem scheidenden Bürgermeister Horst Klein und bescheinigte dem Nachfolger Frank Bettgenhäuser große kommunalpolitische Kompetenz mit langjähriger Erfahrung im Verbandsgemeinderat.

Die sechs ausgeschiedenen Ratsmitglieder und der Bürgermeister a.D. werden in Kürze in einer kleinen Feier im Beisein aller Vereinsvertreter und des neuen Rates unter Mitwirkung der KITA „Pusteblume“ und des Chores „Alfone“ für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit im Rat geehrt und würdevoll verabschiedet.

Foto: (v.l.): Beigeordneter Udo Schmidt, Altbürgermeister Horst Klein, Bürgermeister Frank Bettgenhäuser, 1. Beigeordneter Christian Georg, Ortsvorsteher Mirko Müller, stellvertretender Ortsvorsteher Sascha Zimmer, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich