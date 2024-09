Veröffentlicht am 4. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weltkindertagfest des Kinderschutzbundes Altenkirchen

Unter dem Motto „Ja heißt ja – nein heißt nein. Ich weiß, was ich will!“ findet dieses Jahr das große Spielefest des Kinderschutzbundes am Freitag, dem 20. September 2024, von 14.30 bis 17.30 Uhr auf dem Marktplatz in Altenkirchen statt.

Der Kinderschutzbund Altenkirchen und seine zahlreichen Kooperationspartner freuen sich, das traditionsgemäße Weltkindertagfest im Rahmen der rheinland-pfälzischen Woche der Kinderrechte veranstalten zu können. In diesem Jahr steht dabei Artikel 34 der UN-Kinderrechtskonvention „Schutz vor sexuellem Missbrauch“ im Vordergrund. Um den teilnehmenden Kindern an diesem Tag auf spielerische Weise den Inhalt und die Wichtigkeit der Kinderrechte näher zu bringen, haben sich der Kinderschutzbund und seine Kooperationspartner wieder viele schöne Aktionen ausgedacht.

Gemeinsam mit seinen Partnern bietet der Kinderschutzbund an diesem Nachmittag verschiedene Bastelangebote, die Bewegungsaktion „Lets play!“, einen Blinden- und Sinnesparcours, Seifenblasenspiele und Kinderschminken an. Für die jüngeren Kinder gibt es wieder die beliebte Rollenrutsche und einen Spielbereich mit entsprechendem Bewegungsmaterial.

Zur Unterhaltung aller Besucher des Weltkindertagfestes wird in diesem Jahr das Duo Gezwitscher Suppengrün mit seiner kindgerechten Theater-Improvisation und Animation beitragen und dabei immer wieder einen Bogen zu den Kinderrechten schlagen.

Das Elterncafé bietet Eltern die Möglichkeit, nette Gespräche zu führen, sich untereinander auszutauschen und das bunte Treiben entspannt zu verfolgen.

Den Abschluss bildet traditionsgemäß die beliebte und lautstarke Kinderdemo unter dem Titel „Wir haben Rechte!“.

Der Kinderschutzbund Altenkirchen und seine zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen freuen sich sehr, aktiv vom ‚Kompa‘ Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen, den Kommunalen Kindertagesstätten Villa Kunterbunt Birnbach, Traumland Honneroth, Glockenspitze Altenkirchen und Pusteblume Neitersen, der Ev. Kindertagesstätte „Arche“ Altenkirchen und der Katholischen Kindertagestätte St. Jakobus Altenkirchen unterstützt zu werden.

Gefördert wird das diesjährige Programm durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz. Das Referat Prävention an Schulen/Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz der Kreisverwaltung Altenkirchen unterstützt den Kinderschutzbund als Kooperationspartner.

Getränke, frisches Obst und von hiesigen Bäckern gespendete Kuchen sind wie immer am Weltkindertag für alle Kinder kostenlos. Wichtig! Bei Regenwetter fällt die die Veranstaltung leider aus.