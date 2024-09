Veröffentlicht am 4. September 2024 von wwa

NISTERTAL – 23. Westerwälder Litertaturtage am 19. September 2024 ab 19:00 Uhr in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal – Stefan Maiwald: Meine Bar in Italien

Denkt man an Italien, so kommt einem, neben Sonne, Strand und Meer auch unweigerlich der Espresso, ein Cappuccino oder auch ein Glas Vino in den Sinn. Feinsinnige Lektionen in Sachen Italienische Lebensart erteilt Stefan Maiwald seinen Zuhörern am 19.09. ab 19:00 Uhr in der Birkenhof-Brennerei in Nistertal.

In seinem Buch Meine Bar in Italien nimmt der Bestsellerautor und Italien-Kenner direkten Kurs aufs Glück und entführt uns in Pinos Bar, seine Bar, zu jenen Menschen „von denen ich fast alles gelernt habe, was ich im Leben brauche“, so der Wahl-Italiener. Er schreibt über Schicksalsgeschichten und Menschenbilder, Lebensentwürfe und so manche Glücksformel all’italiana. Ein Buch über Entschleunigung und Begegnungen – und worauf es im Leben wirklich ankommt.

Stefan Maiwald lebt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Grado. Den Kaffee am Morgen und den Aperitivo am Abend trinkt er gerne bei Pino. Und das jeden Tag. Der Bestsellerautor ist 1971 in Braunschweig geboren und inzwischen Italien-Kenner. Seine Bücher »Wir sind Papa! Was Väter wirklich wissen müssen« und »Das Italien-Prinzip: So geht Glück!« sind große Publikumserfolge. Sein Blogpost aus Italien verzeichnet bereits eine halbe Million Besuche.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können evtl. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 €. Foto: Heike_Bogenberger