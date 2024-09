Veröffentlicht am 4. September 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall beim Abbiegen auf der B 42 bei Linz

Dienstagabend befuhren zwei Pkw hintereinander die B 42 aus Richtung Dattenberg kommend in Fahrtrichtung Bonn. Ortseingang Linz wollte der vordere Pkw-Fahrer nach rechts in die Straße Vor dem Leetor abbiegen und scherte nach links aus. Der nachfolgende Pkw-Fahrer aus Köln war im Glauben, der Pkw wolle links abbiegen und fuhr daher an dem vor ihm fahrenden Fahrzeug rechts vorbei. In diesem Moment kam es zur Kollision beider Pkw während des Abbiegevorgangs. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Quelle: Polizei