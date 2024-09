Veröffentlicht am 4. September 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Fahrradfahrer gestürzt auf der L 253 bei ST. Katharinen

Dienstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus St.-Katharinen die L 253 aus Richtung Kretzhaus kommend in Richtung Linz/Rhein. In einer Kurve rutschte er mit dem Fahrrad weg und kam zu Fall. Der Mann verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei