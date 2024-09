Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

NEUWIED – Mitarbeiterin des Zoo Neuwied gefährdet

Eine Mitarbeiterin des Zoo Neuwied meldete bei der Polizei, dass sie am 01. September 2024 gegen 14:45 Uhr durch einen PKW gefährdet wurde. Auf dem Parkplatz des Zoos sei ein PKW mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren, so dass sie zur Seite springen musste. Infolgedessen sei die 55jährige Mitarbeiterin gestürzt und habe sich Verletzungen an beiden Knien zugezogen. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Skoda Octavia gehandelt haben. Wenn jemand den Vorfall beobachtet und Hinweise geben kann, bittet die Polizei Neuwied sich zu melden. Quelle: Polizei