HARTENFELS – Das Benefiz-Jubiläumskonzert zur 25-Jahr-Feier des Lions Club Bad Marienberg – Ein Flügel, ein Ausnahme-Pianist und eine außergewöhnliche Atmosphäre in der Zimmerhalle von Huf Haus in Hartenfels

Georg Huf, Gründungsmitglied und derzeitiger Präsident des Lions Club Marienberg hatte zu einem Benefizkonzert zugunsten des Hospiz St. Thomas nach Hartenfels geladen. Mehr als 200 Gäste lauschten in der ungewöhnlichen Umgebung den Impressionen von Leopoldo Lipstein am Flügel.

Beginnend mit Mozarts Sonate Nr. 9 über Stücke aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Humperdinck und Ungarischen Tänzen von Brahms, bis hin zu Bachs Englischer Suite 809 – es war ein musikalisches Fest, das die Gäste in der Huf Haus Zimmerhalle erleben durften. Nach einem lockeren Sektempfang bei bestem Wetter im luftigen Schatten großer Bäume im Huf-Dorf, fanden sich die Gäste in der – für ein klassisches Konzert – durchaus ungewöhnlichen Umgebung einer der großen Huf Haus-Fertigungshallen wieder.

Auf einer extra angefertigten Bühne gab Ausnahmepianist Leopoldo Lipstein hier ein mitreißendes Konzert am Flügel. Schon früh bereiste der Künstler als musikalisches Wunderkind die Welt, gewann in seiner südamerikanischen Heimat hohe Auszeichnungen und ist heute in Deutschland als Universitätsdozent und Lehrer großer Klavierkünstler tätig. Organisiert wurde das

Konzert in enger Kooperation mit dem KulturGut Hirtscheid.

Der Erlös dieses außergewöhnlichen Konzert-Events geht zugunsten des Hospiz St. Thomas in Dernbach, einer besonderen Pflegeeinrichtung in der Schwerkranke mit lebensverkürzender Krankheit liebevoll betreut werden. Um diesen ganzheitlichen Pflegeansatz nachhaltig umsetzen zu können, braucht das Hospiz Freunde, Unterstützer und Förderer. Der Lions Club Bad Marienberg ist mit seiner Spende gerne Teil dieses Kreises und unterstützt die oft ehrenamtliche Betreuung des Hauses.

25 Jahre Lions Club Bad Marienberg – ein Grund zum Feiern. 1999 gründeten 24 engagierte Westerwälder, darunter Dr. Amelie Schmidt-Bovendeert, Gründungspräsidentin Annedore Schommers und Georg Huf, den Lions Club Bad Marienberg. Mit viel Energie, Mut und Engagement jedes einzelnen Mitglieds begann die Gemeinschaft eine aufregende gemeinsame Reise. Viele großartige Hilfsprojekte wurden realisiert – von einer Zahnstation in Smargon/Weißrussland, Rollstühle für Bedürftige in Marokko, Nähmaschinen für rumänische Hilfsorganisationen – und viele mehr.

Heute, 2024, stehen 35 Mitglieder hinter Georg Huf, der als Clubpräsident 2024/25 das Jubiläumsjahr begleitet. Ein gemischter, aktiver Club, der sich auch heute stark für internationale Projekte ebenso wie für die Unterstützung in der Region Westerwald engagiert. Beste Beispiele sind hier nachhaltige Projekte zur Selbsthilfe in Togo, die Ausstattung einer Schule in Kathmandu, die Anlage einer Streuobstwiese mit dem Kinderschutzbund, die Förderung des AKHD, des Ambulanten

Kinder- und Jugendhospiz-Dienstes in Siegen oder auch des Frauenhauses Westerwald. Fotos: Barbara Hombach