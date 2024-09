Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, in 57610 Altenkirchen gastiert GURU GURU

Die Pioniere der deutschen Rockmusik werden am Do. 12. September den KulturSalon an der Glockenspitze rocken. Diese Band bringt´s! Ein weiter Weg liegt hinter ihr: aus den tiefsten Tiefen des UNDERGROUND tauchten sie in die Gefilde moderner Klänge und vielfältigster Spielweisen – Geschult im Jazz, Pioniere (!) der deutschen Rockmusik, gestählt in den Unbillen des hiesigen Schaugeschäfts – verbinden sie nun Können, Ideenfeuerwerk, Energie, Spielwitz und –freude mit einer begeisternden und Aufsehen erregenden Show.

Die Trommel-Legende MANI NEUMEIER am Schlagzeug ist die Konstante über all die Jahre – und die Namen seiner MitstreiterInnen lesen sich wie das Lexikon der deutschen Rockmusik – mehr als dreißig Plattenproduktionen, unzählige Nebenprojekte und Mitwirkungen, ungefähr 3400 Konzerte, Mitwirkungen in mehreren Filmen, Auftritte in Funk und Fernsehen (u.a. als erste deutsche Band im WDR-Rockpalast 1976, eine Neuauflage erfolgte 2005) und eine Verewigung im Wachsfigurenmuseum Tokio sprechen für sich.

GURU-GURU heute bedeutet: ein abgefahrener Mix aus Rock, Funk, Jazz, Weltmusik, Elektronik und und und – name it – You`d get ist! Dazu die Show des amtlich-wahnsinnigen Schlagzeugers Mani Neumeier – dem Schlagzeuger aus dem Odenwald!

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Do. 12. September 2024 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Eintritt: VVK ab 26€; ABK 31€