Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

OBERERBACH – Abschlussfeier des LandFrauen-Projektes Klimagärtnern war zugleich Auftaktveranstaltung für den Garten der Zukunft

Bei strahlendem Sonnenschein konnten 37 Teilnehmer der einjährigen Weiterbildung „Gärtnern in Zeiten des Klimawandels“ ihre Zertifikate und als Anerkennung und gleichzeitig Ansporn einen Apfelbaum entgegennehmen. Die Vorsitzende des LandFrauenverbandes Frischer Wind e.V., Gerlinde Eschemann, konnte Stefanie Lotz und Dr. Alexandra Christ von der Landeszentrale für Umweltaufklärung begrüßen und dankte ihnen noch einmal herzlich für die gewährte Förderung des Projektes. Umweltministerin Katrin Eder hob die Bedeutung der Maßnahme in einer Videobotschaft hervor und dankte ausdrücklich den LandFrauen für ihr Engagement. Auch die Vorsitzende des LandesLandFrauenverbandes Rheinhessen, Ursula Braunewell und ihre Stellvertreterin Irene Frick waren nach Obererbach gekommen und richteten herzliche Grüße an die Gäste. Für Bürgermeister Jüngerich überbrachte der Beigeordnete Wilfried Stahl die Grüße der Verbandsgemeinde. Ein ganz großes Dankeschön sprach die Vorsitzende der Projektleiterin Heike Boomgaarden und ihrem Mann Werner Ollig aus, die mit unermüdlichem Einsatz und großer Leidenschaft immer neue Ideen für den Klimagarten im Gepäck hatten.

Mit dabei hatten sie auch diesmal den Vor-Tour-der-Hoffnung-Bus, der bis unters Dach mit Pflanzen gefüllt war, die gegen eine Spende für den guten Zweck abgegeben wurden. Auch am Kuchenstand gab es eine Spendenbox. So konnte am Ende des Tages eine beträchtliche Summe an die beiden Vertreter der Vor-Tour-der-Hoffnung übergeben werden.

Mit den Teilnehmern feierten viele Gäste den Erfolg und ließen sich von Projektleiterin Heike Boomgaarden durch den Modellgarten führen und sich den Vielfaltgarten, das Milpabeet, den Eichhörnchenwald oder das Raingarden-System erläutern.

Die Sängerin Marie Enganemben heizte mit kölschen Liedern den Gästen ein und sorgte mit ihrem Temperament für ausgelassene Stimmung.

In Obererbach ist während des Projektes ein wunderbarer Naturgarten entstanden, der öffentlich zugänglich und zudem dank moderner Technik selbsterklärend ist. Mit Hilfe von QR-Codes geht Heike Boomgaarden mit Besuchern auf Hörtour. Alle Teilnehmer und auch spontan einige Gäste erklärten, in der neuen offenen LandFrauen-Gruppe „Mein Garten der Zukunft“ mitzuarbeiten und so den angelegten Modellgarten zu pflegen und weiterzuentwickeln. Fotos: Diana Wachow