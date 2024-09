Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

EICHEN – Erstmeldung: Explosion in Eichen – Verpuffung in einem Wohngebäude in Eichen (Landkreis Altenkirchen)

Dienstagmittag wurde durch die Leitstelle Montabaur Alarm für die Rettungskräfte zu einer Exlosionsmeldung in der Ortschaft Eichen bei Flammersfeld ausgelöst. Seit 12.50 Uhr laufen größere Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Ortslage Eichen. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kam es in der Hauptstraße in einem ausschließlich von Flüchtlingen bewohnten Mehrfamilienhaus zu einer Verpuffung, durch die ein 35-jähriger Bewohner schwer verletzt wurde. Die Person wurde mit Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Köln gebracht und befindet sich in kritischem Zustand. Alle übrigen der 22 Bewohner blieben unverletzt.

Es liegen der Polizei derzeit keinerlei Hinweise auf ein strafbares Einwirken von außen vor, vielmehr könnte die Verpuffung auf einen unsachgemäßen Gebrauch einer Gasflasche zurückzuführen sein. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Die Überprüfung eines Statikers, ob das Anwesen weiter bewohnbar ist, dauert ebenfalls an. Die Bewohner werden vorläufig anderweitig untergebracht. Über eine Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Quelle: Polizei