Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Unfallflucht in Koblenz – Hinweisgeber mit Klebezettel gesucht

Bereits am Mittwoch, 14. August 2024, kam es zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Unfallflucht im Parkhaus Altlöhrtor in Koblenz. Ein rangierender Pkw soll dabei einen anderen touchiert und Sachschaden verursacht haben. Zumindest lautet so die Notiz, die ein unbekannter Unfallzeuge auf einem Klebezettel am Häuschen des Parkhauswächters hinterließ. Der Fahrer des benannten Autos konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Für die weiteren Ermittlungen wäre es jedoch sehr wichtig, mit dem unbekannten Hinweisgeber zu sprechen. Die Polizei Koblenz bittet den unbekannten Zeugen, sich mit uns in Verbindung zu setzen: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261/92156-300. Quelle: Polizei