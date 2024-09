Veröffentlicht am 3. September 2024 von wwa

OBERHONNEFELD – Trunkenheitsfahrt in Oberhonnefeld – Gierend

In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel den Polizeibeamten um 03:15 Uhr in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld – Gierend ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, das in „Schlangenlinien“ geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 35jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei