Veröffentlicht am 3. September 2024

LAMBSHEIM – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall mit LKW in Lambsheim tödlich verletzt

Montagmorgen, 02. September 2024, befuhr ein 51-Jähriger gegen 09:50 Uhr mit seinem LKW die Ortsentlastungsstraße West in Lambsheim in Richtung L 522. Derzeit ist die L 522 bei Lambsheim aufgrund einer Baustelle gesperrt. Der LKW-Fahrer wollte nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei der ausgeschilderten Umleitung folgen und setzte zum Rechtsabbiegen an. Zeitgleich befuhr ein 69jähriger Radfahrer den parallel zur L 522 verlaufenden Fahrradweg aus Richtung Weisenheim kommend in Fahrtrichtung Lambsheim. An der Kreuzung des mit „Vorfahrt Achten“ ausgewiesenen Radweges und der Ortsentlastungsstraße West kollidierte der Radfahrer mit dem LKW. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen. Die zuerst vor Ort befindlichen Polizeikräfte konnten bei dem Radfahrer keinen Puls feststellen und begannen mit Reanimationsmaßnahmen, ehe der Rettungsdienst und Notarzt vor Ort kamen. Der Notarzt konnte nach einiger Zeit nur noch den Tod feststellen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Ortsentlastungsstraße West mehrere Stunden gesperrt. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter verständigt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Sie nimmt auch Hinweise per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei