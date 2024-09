Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt Prof. Dr. Julia Daecke im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Die Hochschule Koblenz heißt Prof. Dr. Julia Daecke im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften für das Lehrgebiet Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung willkommen. Die offizielle Berufungsurkunde überreichte ihr Prof. Dr. Karl Stoffel, der Präsident der Hochschule. Daecke bringt als Führungskraft umfangreiche Expertise aus der Wirtschaft mit über 20 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Digitalisierung, erneuerbare Energien sowie Projekt- und Unternehmensmanagement mit und möchte diese praxisnah an die Studierenden weitergeben. Neben Grundlagen der Wirtschaftsinformatik möchte Daecke dabei vor allem einen Fokus auf agile Arbeitsweisen, die Nutzung von KI im Unternehmenskontext und digitale Transformation legen.

Prof. Dr. Julia Daecke hat am renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wirtschaftsingenieurwesen studiert und an der Universität Bamberg bei Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufseß promoviert. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der innovativen Nutzung virtueller 3D-Welten zur Kundenintegration in die Neuproduktentwicklung – ein Thema von hoher Relevanz für die moderne Wirtschaftspraxis.

Neben ihrer akademischen Laufbahn, in der Prof. Dr. Julia Daecke Gastvorlesungen an der Universität Bamberg und der Technischen Universität Berlin gehalten hat, bringt sie langjährige und vielseitige berufliche Erfahrung auf Top Management Ebene mit. Ihre Karriere startete sie als Projektmanagerin in der Unternehmensberatung bei Roland Berger, wo sie fundierte Kenntnisse in der strategischen Unternehmensführung sammelte. Es folgten verschiedene Führungspositionen als Senior Vice President bei der Deutschen Telekom, wo sie unter anderem in den Bereichen Technik, Kundenservice und Kundenlogistik tätig war. Seit Anfang 2024 ist Daecke als Mitgesellschafterin und Geschäftsführerin bei Ampermo, einem Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, tätig und trägt dort maßgeblich zur Unternehmensentwicklung bei. „Ich freue mich sehr, mein Wissen und meine Erfahrung aus 20 Jahren als Managerin in der Wirtschaft an Studierende weitergeben zu dürfen und sie praxisnah auf das Berufsleben vorzubereiten“, sagt Daecke und ergänzt: „Insbesondere ist es mir auch ein Anliegen, junge Frauen für techniknahe Berufe zu begeistern.“

Für ihre herausragenden Leistungen in der Wirtschaft wurde Prof. Dr. Julia Daecke mehrfach ausgezeichnet. So wählte sie das Wirtschaftsmagazin Capital drei Mal zu den Top 40 Managern unter 40 Jahren. Darüber hinaus ist Daecke Mitglied im Netzwerk GenerationCEO e.V., das führende Managerinnen in Deutschland miteinander verbindet und fördert.

Abseits ihres beruflichen Engagements ist Daecke ein Familienmensch. Als Mutter von drei Kindern lebt Daecke mit ihrer Familie in Bonn und engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Fördervereins der Schule ihrer Töchter. Zudem spielt sie in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne Tennis, sowohl mit ihrer Mannschaft als auch als Turnierspielerin.