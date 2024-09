Veröffentlicht am 2. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bürger aus dem Wahlkreis erlebten Politik hautnah

Politisch interessierte Menschen aus dem Wahlkreis 197, Neuwied-Altenkirchen, weilten auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel einige Tage in der Bundeshauptstadt Berlin. Dort erlebte die Reisegruppe Politik hautnah. Stellvertretend seien mit dem Besuch des Dokumentationszentrums „Topographie des Terrors“, einer politisch orientierten Stadtrundfahrt, dem Informationsgespräch im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, der Führung durch die Dauerausstellung „Tränenpalast“, dem Besuch der interaktiven Ausstellung „Erlebnis Europa“, dem individuellen Rundgang am Brandenburger Tor sowie dem Rundgang und Besuch im Humboldt Forum, einige wichtige beeindruckende Programmpunkte genannt.

Zu den absoluten Highlights gehörten die Besichtigung des Plenarsaals mit Vortrag über die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments sowie insbesondere das anschließende Treffen und die Diskussion mit dem heimischen Bundesparlamentarier. Dabei informierte Erwin Rüddel ausführlich über seine politische Arbeit in Berlin, die nicht zuletzt auch an Belangen des Wahlkreises orientiert ist und sich auf diesen auswirkt. „Da ist viel Neues, was wir bisher gar nicht so kannten oder wussten“, hieß es aus den Reihen der Besucher, die den direkten Kontakt zu ihrem Abgeordneten immer wieder suchten und fanden.

Bei weiteren gemeinsamen Zusammenkünften, wie dem Foto im Reichstagsgebäude, wurde das noch vertieft. „Ich freue mich immer wieder über Besuchergruppen aus dem Wahlkreis in Berlin. Dies bietet auch mir die Chance, etwas intensiver meine politische Arbeit im Bundestag vorzustellen. Es ist mir wichtig, dass Bürger mit der Politik in Berührung kommen und an diesen Informationsfahrten teilnehmen, um ein besseres Verständnis für politische Prozesse und Entscheidungsfindungen zu entwickeln. Solche Erfahrungen fördern das politische Bewusstsein und die demokratische Teilhabe, indem sie zeigen, wie Gesetze entstehen und wie gewählte Vertreter arbeiten. Dies stärkt das Vertrauen in die Demokratie und ermutigt die Bürger, sich aktiv an politischen Diskussionen zu beteiligen, was für eine funktionierende Gesellschaft unerlässlich ist“, bekräftigte Erwin Rüddel unter großer Zustimmung seiner Gästeschar. Foto: Annette Wicklein/Büro Rüddel